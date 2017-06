News

Sarà Lucca - dopo Los Angeles e Cannes - a ospitare David Lynch e Twin Peaks con una serata a sorpresa in programma giovedì 22 giugno alle 20:45 presso il Cinema Astra e organizzata dal Lucca Film Festival – Europa Cinema e SkyAtlantic, il canale televisivo che trasmette in esclusiva per l’Italia la terza stagione della serie cult. “Mi piacciono le storie che continuano” rispose David Lynch a Lucca nel 2014, quando, come ospite d’onore del festival di Lucca, gli fu chiesto se avrebbe mai realizzato la nuova stagione di Twin Peaks. Un ritorno, quello del regista americano, per continuare a far sognare il suo pubblico e per seguire l’andamento del progetto sperimentale di meditazione trascendentale “Meditate Lucca”, lanciato dalla Fondazione David Lynch tre anni fa presso l’Istituto Superiore ISI Pertini di Lucca e ora oggetto di uno studio scientifico della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Ed è proprio grazie alle comuni passioni e alle amicizie nate in città che Lynch ha deciso di regalare ai promotori del Festival, uno degli eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la proiezione dei primi due episodi della terza stagione di Twin Peaks in versione cinematografica, che saranno da lui introdotti al pubblico in sala e proiettati in lingua originale sottotitolata come all'ultimo Festival di Cannes, dove il regista è stato salutato con una standing ovation di pubblico e critica.

Banca Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor della manifestazione e le mostre sono prodotte con il sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Istituto Luce Cinecittà S.r.l., Fondazione Banca del Monte di Lucca, Baldini Vernici, Lucar S.p.A, Lions Club Lucca Le Mura, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza, Il Ciocco S.p.A, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca, Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della collaborazione e co produzione di Teatro del Giglio di Lucca, Consociazione Nazionale donatori di sangue Fratres, Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum - Casa Natale, Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti, Fondazione Mario Tobino, Fondazione UIBI, Università degli Studi di Firenze, Martinelli Luce, CG Entertainment, Istituto Luigi Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca Comics & Games, la Direzione Regionale di Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, Photolux Festival e App18 per la collaborazione. Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della cultura cinematografica. Attraverso proiezioni, mostre, convegni e spettacoli dal vivo a tema cinematografico – spaziando dal cinema sperimentale al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti, mediante programmazioni audaci, ma al contempo attentamente studiate; è stato capace di omaggiare personalità affermate del mondo del cinema, di riscoprirne altre e “scommettere” su di nuove. A coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai imposto, diventando un appuntamento atteso ed imperdibile in Italia e in Europa.