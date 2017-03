Al via il countdown per la 61^ edizione de I David di Donatello, lo storico premio dell'Accademia del Cinema Italiano. La kermesse, di cui Sky firma la seconda edizione, sarà trasmessa in diretta dagli Studios di Roma lunedì 27 marzo e sarà condotta anche quest’anno da Alessandro Cattelan. L’evento live sarà trasmesso dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, sul canale dedicato Sky Cinema David di Donatello HD (canale 304), Sky Uno HD, Sky Arte HD e in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La diretta della premiazione sarà preceduta alle 20.50 dal red carpet, visibile su Sky Cinema Uno HD, Sky Cinema David di Donatello HD, Sky Arte HD, in compagnia di Francesco Castelnuovo che commenterà l’arrivo degli ospiti in compagnia di Filippa Lagerback.

Tra tradizione e innovazione, la 61ª edizione dei David di Donatello, sarà un grande eventorealizzato per Sky da Dry, nel quale il rinnovamento della formula televisiva e dell’estetica dello show si coniugheranno con l’attenzione e il rispetto per l’unicità e la specificità del cinema italiano. I film, i protagonisti e i mestieri della nostra cinematografia saranno al centro della cerimonia dei David di Donatello targata Sky, uno show che si ispirerà all’estetica dei grandi show internazionali. A tenere le fila della cerimonia targata Sky, sarà anche quest’anno Alessandro Cattelan, celebre per la conduzione di alcuni dei programmi di intrattenimento più seguiti degli ultimi anni, apprezzato per la sua versatilità e il suo stile misurato e al tempo stesso ironico. La premiazione sarà punteggiata da contributi, ospiti a sorpresa e qualche omaggio, oltre ad una speciale esibizione musicale di Manuel Agnelli, uno dei presenter di questa edizione. Oltre a lui infatti Cattelan inviterà a salire sul palco tanti artisti e le personalità più apprezzate del panorama cinematografico italiano, nel ruolo di presenter: a loro l’onore di annunciare il vincitore per ciascuna categoria e di consegnare l’ambita statuetta. Tra questi, Claudio Amendola, Manuel Agnelli, Valerio Aprea, Luca Argentero, Alessandro Bertolazzi, Valeria Bilello, Ninni Bruschetta, Maccio Capatonda, Marco D'Amore, Stella Egitto, Stefano Fresi, Eleonora Giovanardi, Alessandro Infascelli, David Lang, Lorenzo Lavia, Valentina Lodovini, Gabriele Mainetti, Gabriele Muccino, Gabriella Pescucci, Eva Riccobono, Claudio Santamaria, Kasia Smutniak, Giuseppe Tornatore, Jasmine Trinca, Carlo Verdone. Arrivano alla serata con il più alto numero di candidature complessive (17) Indivisibili di Edoardo De Angelis e La pazza gioia di Paolo Virzì, seguiti da Veloce come il vento di Matteo Rovere, con16. Anche quest'anno la cinquina del Miglior Film e quella della Miglior Regia hanno un’esatta corrispondenza nella composizione: Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Fiore di Claudio Giovannesi, Indivisibili di Edoardo De Angelis, La pazza gioia di Paolo Virzì, Veloce come il vento di Matteo Rovere. Doppia candidatura per Valerio Mastandrea, come Miglior Attore Protagonista per Fai bei sogni e Miglior Attore Non Protagonista per Fiore. Tra le sfide più attese quella per la categoria Miglior Attrice Protagonista, che vede in lizza sia Micaela Ramazzotti che Valeria Bruni Tedeschi, le protagoniste del film di Paolo Virzì. La 61ª edizione dei David di Donatello, la prestigiosa manifestazione dell’Accademia del Cinema Italiano, presieduta ad interim da Giuliano Montaldo, si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il Cinema, d'intesa con Roma Capitale e gli Enti Promotori AGIS e ANICA e con la partecipazione, in qualità di partner istituzionali, di BNL Gruppo BNP Paribas, SIAE e Nuovo IMAIE. 3 è Main Sponsor della cerimonia dei David di Donatello 2017, Official Sponsor è invece Alfa Romeo.

Tutti gli aggiornamenti sulla programmazione e sul live sono disponibili sul sito internet dedicatowww.skycinema.it/david, sulle pagine Facebook e Instagram di SkyCinemaIT e su Twitter con #David2017.