Dark è la prima serie tv di produzione originale tedesca esclusivamente fatta per la piattaforma Netflix in arrivo dal 1 dicembre, ecco il Trailer italiano.





Una saga familiare ambientata in una cittadina della Germania contemporanea, dove la scomparsa di due bambini mette a nudo i segreti e le relazioni difficili dei membri di quattro diverse famiglie e fa emergere peccati e segreti di una cittadina in cerca di un colpevole. La scomparsa dei bambini nella cittadina tedesca di Winden apre un abisso che stravolge il concetto di tempo. La domanda non è chi li abbia rapiti... ma quando.



Raccontata in 10 episodi di un’ora ciascuno, la storia assume una piega soprannaturale, collegata a eventi accaduti nella stessa località nel 1986.



Dark è diretta da Baran bo Odar (Who am I – No System is safe), e contempla nel suo cast Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel, Maja Schöne, Sebastian Rudolph, Anatole Taubman, Mark Waschke, Karoline Eichhorn, Stephan Kampwirth, Anne Ratte-Polle, Andreas Pietschmann, Lisa Vicari, Angela Winkler, Michael Mendl e molti altri.