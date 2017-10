News

Si comincia a parlare di Daredevil 3, anche se non ci sono ancora notizie circa la data d'uscita della terza stagione dello show targato Netflix. Sappiamo però che Vincent D'Onofrio, che ha interpretato il boss criminale Wilson Fisk nella prima stagione, tornerà nei nuovi episodi. Pare inoltre che ci sarà un cambio di showrunner: Erik Oleson, responsabile del successo di The Man in The High Castle, si occuperà di Daredevil 3 dopo l'addio di Doug Petrie e Marco Ramirez (i quali si erano occupati della seconda stagione).