Daniel Day-Lewis dice addio al cinema.

Ha solo 60 anni ma da quando ne aveva 25 calca i palcoscenici di cinema e teatri, ha vinto tre Oscar per Il mio piede sinistro (1989, regia di Jim Sheridan), Il petroliere (2007, regia di Anderson) e Lincoln (2012, diretto da Steven Spielberg).Per altre due volte è entrato nella cinquina dei migliori attori, nel 1994 per Nel nome del padre di Sheridan e nel 2003 per Gangs of New York di Martin Scorsese., ed ora ha annunciato che smetterà di fare l’attore.

Leslee Dart, la sua agente ha rilasciato la notizia con il seguente comunicato: "È "immensamente grato a tutti i suoi collaboratori e al pubblico che l'ha seguito per tutti questi anni e non farà altri commenti su questa decisione privata". Il tutto senza approfondire ii motivi che l'hanno determinata.



L' ultimo film in cui lo vedremo in nuove vesti sarà Phantom Thread, in uscita a dicembre. Nella pellicola diretta da Paul Thomas Anderson, Day-Lewis interpreta uno stilista nella Londra degli anni Ciqnuanta.