Foto, News, Personaggi

E’ Entertainment Weekly ha rilasciare online la prima immagine di Dan Stevens nei panni del romanziere Charles Dickens nel film The Man Who Invented Christmas / L’uomo che inventò il Natale .

“E’ davvero inquietante, intrigante e divertente ” così la star britannica di La Bella e la Bestia e Legion parla della sceneggiatura, scritta da Susan Coyne (Mozart nella giungla). “Ho solo pensato che fosse una riflessione diversa su tutto quel mondo. In particolare in Inghilterra, Dickens è sempre stato posto su un piedistallo. Lo scopo era presentare il ragazzo, a volte nella sua veste molto giocosa e infantile, e a volte, piuttosto buio e un uomo non molto piacevole. “

Con la regia di Bharat Nalluri (Miss Pettigrew) il film ambientato nel 1843 che racconta come Charles Dickens , giunto in un momento di crisi nella vita, come nella creatività, è riuscito a riscattarsi trovando proprio nelle difficoltà l’ispirazione per il bellissimo A Christmas Carol che diventerà un grande classico.

Jonathan Pryce (Game of Thrones) interpreta il padre, e Christopher Plummer ritrae Scrooge.