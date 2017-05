News, Trailer

Dan Stevens ha avuto un 2017 molto molto positivo, iniziato al cinema con la sua interpretazione de la bestia nel film La Bella e la Bestia accanto a Emma Watson, continuato alla tv con la serie televisiva Legion.



E questa estate sarà protagonista anche in un film fantascientifico intitolato Kill Switch (ex Redivider), diretto da Tim Smit qui alla sua opera prima come regista, ecco il primo trailer.





Stevens interpreta Will Porter, un pilota e un fisico che lotta per salvare la propria famiglia e il pianeta in seguito a un incidente durante un esperimento volto a ricercare energia illimitata.

Fanno parte del cast anche: Bérénice Marlohe (Skyfall), Tygo Gernandt e Charity Wakefield (Lucy Fletcher nello speciale di Doctor Who “The Return of Doctor Mysterio”).

Kill Switch, scritto da Omid Nooshin e C. Kindinger, sarà disponibile in formato Ultra VOD dal 19 maggio e nei cinema e in VOD dal 16 giugno 2017.

Locandina originale