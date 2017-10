Foto, News

Daisy Ridley e Tom Holland sono nel pieno della loro carriera cinematografica, lei ha marchiato col suo nome il personaggio di Rey in Star Wars: Il Risveglio della Forza, e lui è probabilmente il miglior Peter Parker visto fin’ora nell’ultimo film Spider-Man: Homecoming.

Ora i due pare che collaboreranno in un film di fantascienza intitolato Chaos Walking, adattamento di una trilogia di libri intitolata Chaos scritta da Patrick Ness, autore anche di A Monster Call e il Doctor Who spin-off, Class. Una storia ambientata in un futuro post-apocalittico dove tutte le creature viventi riescono a sentire i pensieri degli altri tramite un flusso d’immagini, parole e suoni chiamato Rumore.

La Ridley ha condiviso la prima immagine del film sulla sua pagina di Facebook e, sembra confermare che ci ritroveremo a guardare un adattamento moderno di una serie di romanzi Young Adult, cosa a cui ci hanno abituato negli ultimi anni. Le due star interpretano i ruoli di Viola Eade e Todd Hewitt.

Il film potrebbe differire dalla versione stampata, questa è la sinossi del romanzo: Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla. Perché tutti sentono i pensieri degli altri, anche se non vogliono. Giorno e notte, lontano e vicino, il Rumore ti raggiunge sempre. Gioia, paura, rimpianto, speranza: non c’è scampo al caos incessante che ronza nell’aria e affligge gli uomini di Prentisstown come un morbo, dopo aver sterminato le donne. Eppure anche nel Rumore è possibile mentire. Todd è l’ultimo nato al villaggio, parla una lingua tutta sua e presto compirà tredici anni, l’età in cui nella comunità si diventa adulti. Un evento tanto atteso e dalle conseguenze inimmaginabili, protette da un segreto che tutti seppelliscono sotto strati di pensieri. Ma Todd sta per scoprire che esiste un buco nel Rumore, un nucleo di silenzio che nessun pensiero può sporcare, e che non è vero che tutte le donne sono scomparse e scopre che una è ancora in vita Viola. Da questo momento Todd dovrà correre e fuggire lontano, con il solo aiuto di un cane, un coltello e una ragazza, alla ricerca della verità.

Ultimi rumors indicano Mads Mikkelsen nel ruolo del villain, nel cast anche Demian Bichir, Nick Jonas e Kurt Sutter.

Doug Liman (Edge Of Tomorrow) in cabina di regia della pellicola prodotta dalla Lionsgate con. Le riprese sono in corso a Montreal, in Canada, in vista della data d’uscita prevista per il 1° marzo 2019.