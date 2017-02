'The Hateful Eight'

Pulp Fiction, Kill Bill e The Hateful Eight. E ancora, Le Iene, Django e Jackie Brown. Su Sky è in arrivo la 'Tarantino mania', la rassegna cinematografica dedicata al regista Quentin Tarantino, classe '63, che con il suo stile eclettico e innovativo ha incantato migliaia di spettatori in tutto il mondo. La rassegna, in onda fino a domenica 12 febbraio su Sky Cinema Hits HD (canale 304 di Sky), si aprirà domani in prima serata (ore 21.15) con 'Le Iene', il film con Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi e Michael Madsen che nel 1992 segnò il debutto cinematografico del regista premio Oscar.

Domenica 5 febbraio sarà invece la volta di 'Django Unchained', omaggio al western di Sergio Corbucci del 1966. Il film, che nel 2013 vinse due oscar per Miglior sceneggiatura originale e Miglior attore non protagonista (Christoph Waltz), è interpretato da un cast eccezionale: tra gli altri, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson e Kerry Washington.