Da oggi è disponibile Birdman, il film vincitore di ben 4 Premi Oscar nel 2015 - miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia - e 2 Golden Globe - miglior attore di una commedia o musical e miglior sceneggiatura.

Il film, diretto da Alejandro González Iñárritu, è stato presentato nel 2014 al Festival di Venezia ed è stato distribuito nelle sale italiane nel Febbraio del 2015. La produzione ha incassato oltre 103 milioni di dollari e può contare sulla presenza di attori stellari del calibro di Michael Keaton, Zach Galifianakis, Emma Stone e Edward Norton.

Trama Birdman racconta di Riggan Thomson (interpretato da Michael Keaton), un attore in fase di declino dopo un brillante passato nei panni di un celebre supereroe, spera di rilanciare la sua carriera dirigendo un nuovo spettacolo a Broadway per dimostrare a tutti il suo valore. Il film si concentra sui giorni precedenti alla prima del suo spettacolo, in cui dovrà affrontare il suo irresistibile ego e la sua difficile situazione familiare.