Serie TV

Dal 18 gennaio su Infinity potremmo vedere nei tredici episodi della prima stagione di Shades of Blue, Jennifer Lopez. La serie crime in cui ritroviamo l'attrice è Harlee Santos, una detective corrotta costretta per alcune inevitabili circostanze a collaborare con l'FBI e a denunciare i suoi colleghi. Diretto dal regista premio Oscar Barry Levinson (Rain man - L'uomo della pioggia) e prodotto dalla stessa J.Lo e da Ryan Seacrest (American Idol), il procedural drama ha ottenuto un buon risultato in termini di ascolti - circa 8 milioni e mezzo di spettatori - tanto da convincere la NBC a rinnovare la serie per una seconda stagione. In questa nuova avventura, al fianco di Jennifer Lopez ci sono anche Drea de Matteo (Sopranos, Sons of Anarchy) e Dayo Okeniyi (Terminator: Genisys, Hunger Games).