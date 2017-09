News

Con Creed Sylvester Stallone non solo ha rimesso mano alla saga di Rocky, ma si è anche aggiudicato una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. E adesso, attraverso un post tramite il suo account Instagram, l'attore e regista americano ha annunciato che le riprese del sequel dovrebbero iniziare nel 2018. Stallone ha confermato che in Creed 2 tornerà Ivan Drago (Dolph Lundgren), storico rivale di Rocky e responsabile della morte di Apollo Creed. Quasi sicuramente Drago si scontrerà con Adonis, figlio di Apollo (Michael B. Jordan).