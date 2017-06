News

Dopo Ghost in the Shell, un altro anime giapponese è pronto a prendere vita con attori in carne e ossa. Si tratta di Cowboy Bebop, la serie animata che dovrebbe diventare ora una serie televisiva. La storia è ambientata nello spazio e racconta le disavventure di Spike Spiegel e della sua banda di cacciatori di taglie conosciuti come i Cowboy. I protagonisti si offrono per ripulire la galassia dai peggiori criminali, ma ne combinano anche di tutti i colori. Alla sceneggiatura Christopher Yost, già autore dello script di Thor: Ragnarok. In passato si vociferava di un possibile film live action con Keanu Reeves pronto a vestire i panni di Spike, ma alla fine il progetto sfumò.