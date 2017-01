Trailer

Arriverà nei cinema il 14 febbraio prossimo Mamma o papà?, la commedia diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese nei panni di una coppia decisa a divorziare in modo civile dopo 15 anni di matrimonio. Tutto sembra andare per il meglio finché capita ad entrambi l'opportunità di partire all'estero per l'occasione lavorativa della vita: A chi andrà la custodia dei figli?...Inizia così una lotta, scorrettissima, per far scegliere ai figli l'altro genitore.