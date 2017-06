News, Interviste



Come diventare grandi nonostante i genitori è stato presentato a Toronto all'ICFF Junior 2017 ed ha trionfato !

Qui sotto il nostro special sul film:

Il film sarà inoltre presente alla 71^ edizione dei Nastri d’Argento, che vede Margherita Buy candidata come Attrice non protagonista



Il film Come Diventare Grandi Nonostante i Genitori, prodotto da Piero Crispino per 3ZERO2 e The Walt Disney Company Italia, vola a Toronto e trionfa all’Italian Contemporary Film Festival Junior 2017 conquistando il giovane pubblico canadese. Il film, scritto da Gennaro Nunziante e diretto da Luca Lucini, vince il Premio del Pubblico ICFF Junior 2017, con i voti ottenuti da una platea di 4.000 giovani studenti canadesi provenienti da una trentina di scuole - elementari, medie e superiori - di tutto l’Ontario.



Il festival per ragazzi, che si è tenuto dall’8 al 13 maggio in Canada presso il prestigioso TIFF Bell Lightbox di Toronto al Cineplex Cinemas di Vaughan, al Cineplex Cinemas di Yorkdale ed al SilverCity di Richmond Hill, precede e fa parte dell’importante Festival del cinema italiano contemporaneo che si sta svolgendo in questi giorni in sei città canadesi.

La trama del film : Sempre più spesso i genitori assumono comportamenti competitivi verso i professori dei propri figli: contestano voti e programmi, vaneggiano di simpatie, antipatie e complotti. Cosa che, invece di aiutarli nella formazione dei loro ragazzi, diventano ostacoli insormontabili alla loro crescita. E' quello che accade anche ai ragazzi di "Come diventare grandi nonostante i genitori" quando, al liceo, arriva la nuova preside che decide di non aderire al concorso scolastico nazionale per gruppi musicali. Per i ragazzi, che hanno una passione sfrenata per la musica, E¨ un colpo mortale e, anche quando i genitori corrono a protestare, la preside decide addirittura di raddoppiare il lavoro quotidiano dei ragazzi. Dopo i primi voti bassi, i genitori consigliano prudentemente ai ragazzi di sottostare alle decisioni della nuova preside. Tuttavia i ragazzi, con orgoglio, decidono di iscriversi al concorso musicale pur avendo contro scuola e genitori. La sfida pare impossibile e invece porterà i ragazzi a crescere in modo sorprendente tra ostacoli di ogni tipo da superare.