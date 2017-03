News, Personaggi

Colin Farrell è in trattative per recitare nelll'adattamento in live-action del film di animazione “Dumbo” per la Disney, diretto da Tim Burton.





Il ruolo che potrebbe essere affidato all'attore è quello di Holt, un padre rimasto vedovo che si occupa dei due figli e vive in una città del Kentucky. Parte che era stata proposta anche a Will Smith, Chris Pine, e Casey Affleck che però son stati poi non scelti. Anche l'attrice Eva Green e Danny DeVito sono in trattative per unirsi al film, rispettivamente per la parte di una trapezista francese che lavora per il malvagio Vandermere e Medici e il direttore di un piccolo circo.



Burton dirigerà la pellicola su sceneggiatura di Ehren Kruger. Justin Springer, che ha lavorato a “Tron: Legacy”, sta producendo con Kruger.



Nel film di Burton sarà incluso sia live-action che elementi animati, tecnica già usata anche in Alice in Wonderland.



Farrell è stato visto recentemente in “Animali fantastici: dove trovarli” e appare nel film di Sofia Coppola “La notte brava del soldato Jonathan” . Farrell sarà anche co-protagonista con Denzel Washington nel film di Dan Gilroy “Inner City.” Inoltre vestirà i panni di portagonista in una serie originale Amazon sullo scandalo Irangate.