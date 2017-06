News, Trailer

Un nuovo Trailer italiano di Codice Criminale, è stato rilasciato online, film che vede protagonista assoluto Michael Fassbender.

Un film cupo e dalle tinte noir diretto dall'inglese Adam Smith alla sua oper prima, arriverà nelle nostre sale il 28 giugno, distribuito da Videa.

Criminali da generazioni, i Cutler vivono nella verde campagna del Gloucestershire. ricca contea nel sud-ovest della Gran Bretagna. Non riconoscono nessuna legge e vivono di rapine, corse d’auto ed inseguimenti con la polizia.

In Codice Criminale Michael Fassbender è l'outlaw hero Chad, tormentato tra il rispetto che nutre verso suo padre, il capobanda Colby (Brendan Gleeson), e il desiderio di dare una vita migliore a sua moglie Kelly e ai loro bambini.

Quando Chad decide di abbandonare la sua vecchia vita e la banda per offrire un futuro diverso ai suoi figli, deve scontrarsi con la rabbia di Colby e con un sistema che non sembra permettere alcuna redenzione.

Con la polizia sempre più alle calcagna e la presa di suo padre sempre più serrata, Chad inizia a realizzare che il suo destino potrebbe non essere più nelle sue mani e che salvare la sua famiglia potrebbe comportare un doloroso sacrificio.

Michael Fassbender, perfetto nel ruolo da outsider maledetto, regala un’interpretazione magnetica in questo emozionante ed adrenalinico crime-drama

Colonna sonora originale di The Chemical Brothers.