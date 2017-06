Foto, News, Trailer

Sarà uno dei prossimi film d’animazione firmato da Pixar Animation Studio, COCO la nuova pellicola diretta da Lee Unkrich, è stato rilasciato un nuovo Trailer Originale, un nuovo poster ed annunciato il cast originale dei doppiatori che daranno la voto voce ai personaggi



La storia di Coco sceneggiata da Adrian Molina, è ispirata alla festività del Dia de Los Muertos (Il Giorno dei Morti) , una forma particolare di festa dei defunti tipica della cultura messicana, che a differenza del nome è il giorno più allegro dell’anno in Messico.



Cast doppiatori:

ANTHONY GONZALEZ dà la voce a MIGUEL , dodicenne che sogna di diventare un musicista, ma deve lottare contro il divieto di fare musica che vige nella sua famiglia. Quando un incidente magico lo porta nella Terra dei Morti, Miguel cerca il suo idolo, Ernesto De La Cruz , per aiutarlo a tornare nella Terra dei Vivi, prima che sia troppo tardi.

dà la voce a , dodicenne che sogna di diventare un musicista, ma deve lottare contro il divieto di fare musica che vige nella sua famiglia. Quando un incidente magico lo porta nella Terra dei Morti, Miguel cerca il suo idolo, , per aiutarlo a tornare nella Terra dei Vivi, prima che sia troppo tardi. ANA OFELIA MURGUÍA doppia l’amata bisnonna di Miguel, MAMÀ COCO . È molto vecchia e fragile, ma ciò non ferma il protagonista a condividere le sue avventure quotidiane con lei.voices Miguel’s cherished great-grandmother MAMÁ COCO.

doppia l’amata bisnonna di Miguel, . È molto vecchia e fragile, ma ciò non ferma il protagonista a condividere le sue avventure quotidiane con lei.voices Miguel’s cherished great-grandmother MAMÁ COCO. RENÉE VICTOR (“Weeds,” “The Apostle”) dà la voce all’autoritaria ABUELITA , la nonna di Miguel e la più grande sostenitrice del divieto sulla musica della famiglia Rivera. Ama la propria famiglia e farà qualsiasi cosa pur di proteggerla, ma quando si arrabbia diventa molto pericolosa.

(“Weeds,” “The Apostle”) dà la voce all’autoritaria , la nonna di Miguel e la più grande sostenitrice del divieto sulla musica della famiglia Rivera. Ama la propria famiglia e farà qualsiasi cosa pur di proteggerla, ma quando si arrabbia diventa molto pericolosa. JAIME CAMIL è la voce di PAPÀ, il padre di Miguel che spera che un giorno si unisca a lui nell’attività di famiglia: quella di calzolaio.

è la voce di PAPÀ, il padre di Miguel che spera che un giorno si unisca a lui nell’attività di famiglia: quella di calzolaio. SOFÍA ESPINOSA presta la voce alla MAMÀ di Miguel, che cerca di incoraggiarlo gentilmente ad abbracciare la tradizione di famiglia.

presta la voce alla MAMÀ di Miguel, che cerca di incoraggiarlo gentilmente ad abbracciare la tradizione di famiglia. LUIS VALDEZ (“Which Way Is Up,” director “La Bamba” & “Cisco Kid”) è la voce di TIO BERTO , lo zio di Miguel, un assiduo lavoratore nella calzoleria della famiglia Rivera.

(“Which Way Is Up,” director “La Bamba” & “Cisco Kid”) è la voce di , lo zio di Miguel, un assiduo lavoratore nella calzoleria della famiglia Rivera. LOMBARDO BOYAR (“Happy Feet,” TNT’s “Murder in the First”) dà la voce a MARIACHI che Miguel incontra nella Piazza di Santa Cecilia.



NUOVO POSTER

Sinossi: Coco seguirà le avventure di un bambino di 12 anni di nome Miguel , che vive in un villaggio messicano. Mentre tutto il paese ama la musica, la sua famiglia – una famiglia di calzolai che risponde al cognome di Rivera – ha bandito completamente questa arte, perché è convinta di essere vittima di una maledizione. Secondo quanto si racconta, infatti, il bisnonno di Miguel abbandonò sua moglie per seguire il sogno di diventare un musicista; da quel momento la bisnonna Imelda ha dichiarato vietata la musica nella famiglia Rivera.

Proprio come il suo avo, però, Miguel sogna di suonare e cantare. In particolare ha un grande idolo, il cantante Ernesto de la Cruz , che cerca in tutti i modi di imitare. Quando scopre di avere una sorprendente connessione proprio con il suo artista preferito, il bambino finisce per un imprevisto nel Mondo dei Morti. Lì incontra le anime dei suoi antenati, scomparsi da tanto tempo ma ancora molto vivaci, compresa la bisnonna Imelda. Decide quindi di farsi guidare da un amichevole spirito che si presenta sotto forma di scheletro, Hector , per trovare Ernesto de la Cruz, guadagnarsi la benedizione della sua famiglia e ritornare nel Mondo dei Vivi prima che sia troppo tardi.

La pellicola arriverà in Italia il 21 dicembre 2017