Siamo giunti al Finale Trailer Originale di Coco il nuovo film d’animazione firmato da Disney e Pixar Animation Studio, diretta da Lee Unkrich

La storia di Coco sceneggiata da Adrian Molina, è ispirata alla festività del Dia de Los Muertos (Il Giorno dei Morti) , una forma particolare di festa dei defunti tipica della cultura messicana, che a differenza del nome è il giorno più allegro dell’anno in Messico.

Sinossi: Coco seguirà le avventure di un bambino di 12 anni di nome Miguel , che vive in un villaggio messicano. Mentre tutto il paese ama la musica, la sua famiglia – una famiglia di calzolai che risponde al cognome di Rivera – ha bandito completamente questa arte, perché è convinta di essere vittima di una maledizione. Secondo quanto si racconta, infatti, il bisnonno di Miguel abbandonò sua moglie per seguire il sogno di diventare un musicista; da quel momento la bisnonna Imelda ha dichiarato vietata la musica nella famiglia Rivera.

Proprio come il suo avo, però, Miguel sogna di suonare e cantare. In particolare ha un grande idolo, il cantante Ernesto de la Cruz , che cerca in tutti i modi di imitare. Quando scopre di avere una sorprendente connessione proprio con il suo artista preferito, il bambino finisce per un imprevisto nel Mondo dei Morti. Lì incontra le anime dei suoi antenati, scomparsi da tanto tempo ma ancora molto vivaci, compresa la bisnonna Imelda. Decide quindi di farsi guidare da un amichevole spirito che si presenta sotto forma di scheletro, Hector , per trovare Ernesto de la Cruz, guadagnarsi la benedizione della sua famiglia e ritornare nel Mondo dei Vivi prima che sia troppo tardi.

La pellicola arriverà in Italia il 21 dicembre 2017