A dicembre arriverà in sala Coco, il nuovo film d'animazione targato Pixar Animation Studios: ambientato in Messico, il film riunirà vivi e defunti per un'avventura straordinaria e coloratissima. Ecco di seguito la sinossi ufficiale e il nuovo poster.

Nonostante la musica sia proibita da generazioni nella sua famiglia, Miguel (Anthony Gonzalez) sogna di diventare un grande musicista come il suo idolo, Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). Intenzionato a dimostrare il suo talento, Miguel finisce nella stupefacente e variopinta Terra dei Morti in seguito ad una misteriosa catena di eventi. Miguel incontra l’affascinante imbroglione Hector (Gael Garcia Bernal) insieme al quale intraprenderà un viaggio straordinario per svelare la storia della famiglia di Miguel. Nel cast anche Renée Victor nel ruolo di Abuelita, la nonna di Miguel.