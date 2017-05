Clip, News

The Book of Henry è il nuovo film diretto da Colin Trevorrow (Jurassic World) , ed ecco una bella clip estesa del film apparsa oggi online.

La storia è quella di Susan Carpenter (Naomi Watts) madre single di due bambini, Henry (Jaeden Lieberher) piccolo genio e il fratellino più piccolo Peter (Jacob Tremblay). Henry ha una cotta per Christina, la figlia del commissario di polizia che nasconde un terribile segreto. Henry, per aiutare Christina (Maddie Ziegler), decide di scrivere un libro dove svela il piano per aiutare la ragazza a salvarsi. Quando la madre Susan scopre tutto, decide di aiutare il figlio a mettere in pratica il suo piano.

La sceneggiatura originale della pellicola è stata scritta da Gregg Hurwitz, che verrà prodotta dalla Sidney Kimmel Entertainment insieme alla Double Nickel Entertainment.

Nel cast oltre ai sopracitati troviamo: Dean Norris, Lee Pace, Sarah Silverman, Maddie Ziegler, e Bobby Moynihan

The Book of Henry arriva nelle sale americane il 16 giugno 2017.

