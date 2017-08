Foto, News, Personaggi

Il grande regista americano Clint Eastwood è arrivato a Venezia per girare alcune scene del suo nuovo film 15:17 To Paris.

L'area davanti alla stazione di Venezia è stata recintata: 350 comparse sono state chiamate per fare il ruolo di turisti. Alle 9.30 del 16 agosto, puntualissimo, Eastwood (pantaloni grigi e camicia blu a mezze maniche) si è seduto dietro la macchina da presa.

La pellicola racconta i fatti realmente accaduti a tre uomini durante un viaggio su un treno ad alta velocità, le cui gesta li hanno trasformati in eroi.

Nelle prime ore della sera del 21 agosto del 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys #9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani che viaggiavano per l’Europa. "The 15:17 to Paris" ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell’infanzia, alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l'attacco. Durante quell’esperienza straziante, la loro amicizia non ha mai vacillato, trasformandosi nella loro arma più potente e che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.

Questo eroico trio è formato da Anthony Sadler, dalla Guardia Nazionale dell’Oregon Alek Skarlatos e dal membro delle forze armate statunitensi Spencer Stone, che nel film interpretano proprio loro stessi. Al loro fianco appaiono Jenna Fischer ("Libera uscita"; "The Office" in TV); Judy Greer ("Apes Revolution: il pianeta delle scimmie") e Ray Corasani (l’imminente serie TV "The Long Road Home"). Paul-Mikél Williams interpreta Anthony da giovane, Max Ivutin e Bryce Gheisar interpretano entrambi le versioni più giovani di Alek; mentre Cole Eichenberger e William Jennings assumono il ruolo del giovane Spencer.