Il primo teaser trailer di Cinquanta Sfumature di Rosso (titolo originale Fifty Shades Freed ),

In questo terzo ed ultimo capitolo della saga erotica tratta dai romanzi bestseller campioni di incassi in tutto il mondo di E.L. James si racconterà la consacrazione dell’amore tra Anastasia Steele e Christian Grey.



Nelle immagini vediamo i due in luna di miele, prima al mare, poi a Versailles e quindi su una terrazza che domina Parigi con la Tour Eiffel in bella vista. Il film riprenderà la narrazione subito dopo gli ultimi avvenimenti di “Cinquanta sfumature di nero”, a partire dal matrimonio di Ana e Christian. La loro bolla felice, però, scoppierà a breve, quando la vita della protagonista sarà messa a repentaglio dall’ex capo di Ana, Jack Hyde, che medita vendetta dopo essere stato licenziato dalla Seattle Independence Publishing.I due sembrano estremamente felici e innamorati, ma l’amore basterà per sopperire alle nette differenze tra i due che tanto hanno messo in difficoltà il loro rapporto nei due film precedenti? E, con l’avvicinarsi della minaccia rappresentata Jack Hyde, Anastasia Steele e Christian Grey riusciranno a mantenere saldo il proprio matrimonio o cederanno alla tensione?

La pellicola uscirà nel periodo vicino a San Valentino del 2018 esattamente il 9 febbraio .