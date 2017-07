Eventi, News

Sesta edizione dei “CinéCiak d’Oro”, i premi alla commedia ideati da CIAK, a film e a protagonisti che hanno lasciato il segno nel genere cinematografico più popolare. La premiazione si svolgerà questa sera, nell’ambito di “Ciné - Giornate estive di Cinema”, alle ore 21 con un evento aperto al pubblico, in piazzale Ceccarini a Riccione.

PREMI “CINÉCIAK D'ORO”

Dopo lo storico premio “CIAK D’ORO”, che ha eletto la La Pazza Gioia Miglior Film dell’Anno, il più autorevole mensile di cinema diretto da Piera Detassis, vuole festeggiare e segnalare, non solo il classico del genere più popolare, ma soprattutto i nuovi talenti, le scoperte e i colpi di fulmine della stagione appena trascorsa.

She comic, She Devil è il fil rouge di questa edizione dei “CinéCiak d’Oro” per quanto riguarda i premi al femminile, con un montaggio che renderà omaggio alla comicità 'cattiva' delle protagoniste del nostro cinema.

E proprio tra cinema, teatro e grande popolarità televisiva al teatro, si è sempre mossa Anna Mazzamauro, la mitica signorina Silvana, quest'anno protagonista di Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi, che riceve il “CinéCiak d’Oro Classic”, premio alla carriera per un'attrice capace di ironia e autoironia pungenti.

Ambra Angiolini è invece la Best Comedian femminile dell’anno per la sua interpretazione di Dora nella commedia sentimentale La verità, vi spiego, sull’amore di Max Croci che racconta le difficoltà di una donna 35enne di fronte alla separazione dal marito.

Ma i protagonisti dei “CinéCiak d’Oro 2017” sono gli uomini. L’ora legale è la Miglior commedia dell’anno per il successo di pubblico e critica ottenuto, un titolo già proverbiale che si muove nel solco della miglior tradizione della commedia italiana. Questo riconoscimento a Ficarra e Picone - registi e interpreti del film, che hanno ricevuto da poco anche il SUPERCIAK D’ORO - vuole sottolineare la verve comica della coppia che ha sempre usato con parsimonia e intelligenza il cinema, senza accontentarsi di cavalcare la popolarità televisiva, ma cercando vie nuove e originali. E proprio a uno dei protagonisti di questa commedia corale, Leo Gullotta, nei panni del prete di Pietrammare, va anche il “CinéCiak d’Oro” come Best Comedian maschile.

Dopo la presentazione alla Mostra di Venezia del 2016 e i successi a Montecarlo e al BiF&st di Bari, dove ha vinto il premio Ettore Scola come Migliore regia per opere prime e seconde, Orecchie, divertente commedia in bianco e nero diretta da Alessandro Aronadio conquista il “CinéCiak d’Oro Colpo di Fulmine”. Si tratta del secondo lungometraggio del bravo regista-sceneggiatore palermitano che si diverte e ci diverte, con una giornata di ordinaria stramberia, alla scoperta della follia del mondo.

Lino Guanciale e Vincenzo Alfieri sono la Coppia Rivelazione dell’anno per il film I Peggiori dove interpretano due fratelli senza soldi alle prese con le difficoltà della vita che si trasformano in "eroi a pagamento" per liberarsi dei furbetti del quartiere in cui vivono. Diretto dallo stesso Alfieri e scritto con la collaborazione di Aronadio, il film mescola cinecomix e comicità, segnando, come Orecchie, una nuova via per la nostra commedia.

Ma la comicità viaggia anche sul web. I ragazzi di Casa Surace, con i loro video divertenti e mai offensivi, ricevono il “CinéCiak d’Oro” Web Comedian per il modo ironico e realistico in cui raccontano momenti di vita quotidiana, mettendo a confronto non solo Nord e Sud, ma anche Italia ed estero. Fra i video più famosi quello in cui spiegavano agli americani, abituati a preparare gli spaghetti con ketchup e senza far bollire l’acqua, come si mangiasse al Sud un bel piatto di pasta con il sugo.

Nel corso della serata-evento il direttore Piera Detassis converserà sul palco con i protagonisti.

Sarà possibile seguire la premiazione in streaming sul sito www.cinegiornate.it