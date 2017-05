News, Personaggi

L'ultima epica pellicola intitolata Dunkirk di Christopher Nolan ha preso ispirazione da tanti film classici di tutti i generi.

Il regista ha collaborato con la BFI Southbank per lo spettacolo Christopher Nolan Presents, una sorta di raccolta di film scelti dal regista che gli hanno dato ispirazione per il suo ultimo film. I lettori a Londra potranno partecipare personalmente alle proiezioni, ma per il resto del mondo, Nolan e il BFI hanno rilasciato note dettagliate sulla serie.

Ecco la lista di titoli di alcuni dei film preferiti di Nolan:

GREED (Rapacità) del 1924 diretto da Erich von Stroheim - Nolan chiama questo classico un film "epico silenzioso".

SUNRISE (Aurora) del 1927 il film romantico di F. W. Murnau ha aiutato Nolan a "esplorare le possibilità di un racconto puramente visivo".

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (All'Ovest niente di nuovo) del 1930 il classico di Lewis Milestone - Nolan cita questo classico come una sorta di videogioco: Uno sguardo al saggio di James Jones intitolato Phony War Films , che mostra immediatamente i pericoli di intraprendere un combattimento reale in un drammatico filmato. le parole di Jones: la guerra disumanizza. Rivedere quel capolavoro è difficile non essere d'accordo che l'intensità e l'orrore non siano mai stati descritti meglio. Per il regista, il film dimostra il potere di resistere alla convenzione di trovare il senso e la logica nel destino individuale .

FOREIGN CORRESPONDENT (Prigioniero di Amsterdam) del 1940 di Alfred Hitchcock - "Nessun esame della suspense cinematografica e della narrazione visiva sarebbe completa senza Hitchcock, e la sua virtuosità tecnica nel ritratto di Prigioniero di Amsterdam sulla caduta di un aereo in mare ha fornito ispirazione per gran parte di quello che abbiamo tentato di fare in "Dunkirk" "ha detto Nolan.

THE WAGES OF FEAR (Vite vendute - Il salario della paura) del 1953 diretto da Henri-Georges Clouzot - Nolan lo considera un film come un "classico classico della tensione".

LA BATTAGLIA DI ALGERI del 1966 dell'italiano Gino Pontecorvo - Nolan ha citato il film di guerra di Pontecorvo come "una storia di verità narrativa senza tempo e affetto, che impone l'empatia con i suoi personaggi nel modo meno teatrale immaginabile. Ci preoccupiamo delle persone del film semplicemente perché ci sentiamo immersi nella loro realtà e le probabilità che affrontiamo ".

RYAN'S DAUGHTER (La figlia di Ryan) del 1970 film romantico diretto da David Lean - ha colpito Nolan a causa delle "spiagge emozionanti del vento e delle onde d'urto ... Il rapporto dello spettacolo geografico alla guida narrativa e tematica in queste opere è straordinario e ispiratore. Cinema puro ".

ALIEN del 1979 di Ridley Scott - Il thriller di Scott è stato un altro film che Nolan chiamato "un classico classico della tensione".

CHARIOT OF FIRE (Momenti di Gloria) del 1981 diretto da Hugh Hudson - "Lo splendore visivo, le narrazioni intrecciate e la musica aggressiva anacronistica di" Chariots of Fire " si sono uniti per creare un capolavoro di understatement britannico la cui popolarità rapidamente oscurò la sua natura radicale", ha detto Nolan.

SPEED del 1994 di Jan de Bont - ha ispirato Nolan, poiché è un "tic tac incessante dell'orologio".

UNSTOPPABLE - Fuori Controllo del 2010 di Tony Scott - "L'implacabile inarrestabile "... esplora la meccanica e gli usi della suspense per modulare la risposta di un pubblico alla narrativa", ha detto Nolan.