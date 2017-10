Foto, News

Sono arrivate online le prime foto scattate sul set del biopic sul politico americano Dick Cheney diretto da Adam McKay, dove possiamo ammirare l’incredibile trasformazione fisica a cui le star Christian Bale ed Amy Adams si sono sottoposte per interpretare Cheney e la moglie Lynne.

Non è la prima volta che Bale (in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma con Hostiles) si sottopone a trasformazioni fisiche incredibili per interpretare i suoi ruoli (ricordiamo i suoi 52 kg nell’Uomo senza sonno, o i 94 per American Hustle); ha raccontato che anche questa volta ha mangiato senza limiti, soprattutto dolci, per acquistare peso nel film diretto da Adam McKay.

Oltre a Bale e Amy Adams che interpreterà la moglie di Cheney, troviamo anche Steve Carell nei panni del Segretario della Difesa Donald Rumsfeld, Tyler Perry in quelli di Colin Powell, Alison Pill nel ruolo di Mary Cheney e Sam Rockwell che si calerà nei panni dell’ex Presidente George W. Bush.