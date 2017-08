News

Chris Pratt, ossia uno degli uomini più simpatici e amati di Hollywood, star di blockbuster come Guardiani della Galassia e Jurassic World, ha appena annunciato la separazione dalla moglie, l'attrice Anna Faris (Mum). I due, sposati dal 2009, hanno un figlio. Hanno utilizzato Facebook per diffondere il comunicato sul loro divorzio:

"Io e Anna annunciamo con tristezza che ci stiamo separndo legalmente. Ci abbiamo provato per lungo tempo e siamo davvero delusi. Nostro figlio ha due genitori che lo amano molto e per il suo benessere vogliamo mantenere questa situazione il più privato possibile da adesso in avanti. Ci vogliamo ancora molto bene e ripenseremo per sempre con affetto al tempo che abbiamo passato insieme, rispettandoci l'un l'altra profondamente".