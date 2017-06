News

Da tanto tempo si sa che Chris Evans avrebbe terminato il suo contratto con la Marvel dopo Avengers 3 ma adesso lo stesso attore ha deciso di estenderlo per un altro film: si tratta di Avengers 4 in uscita nel 2019.

Al Telegraph, durante la promozione del suo film Gifted, ha così dichiarato: "Con la Marvel avevo firmato per sei film, così dopo il terzo Avengers pensavo che il tutto si sarebbe concluso, ma hanno deciso di voler considerare il 3 e il 4 come unico film. Volevano inserire dentro tanti personaggi, I Guardiani della Galassia, Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange, Ant Man, e quindi un solo film non bastava. Ho accettato di firmare per un quarto film degli Avengers perché aveva senso. E dopo ciò si concluderà tutto".

Quale sarà il futuro del nostro amato Cap? Non resta che aspettare.