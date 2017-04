Gossip, News, Personaggi

L'attore ha un contratto a scadenza, ora è sul set di Avenger: Infinity War in arrivo nei cinema nel 2018, e successivamente sarà su quello del sequel, dopo di che sembra che Chris Evans abbia deciso di dire addio a Captain America.

Non è un fulmine a ciel sereno visto che l’attore ha più volte spiegato come gli allenamenti per calarsi nel personaggio lo abbiano messo sempre più a dura prova. Durante una intervista a USA Today alla domanda sul suo probabile abbandono del mondo degli Avengers, ha risposto di essere consapevole del fatto che molti fan rimarranno traumatizzati dal suo abbandono; “Mentirei se vi dicessi che non sarà difficile per me. Ma il passare del tempo e il passaggio della torcia fa parte della mia esperienza di vita: nulla dura per sempre. C’è una bellezza in ogni partenza, anche se a volte può essere molto triste. È anche molto bello.”

“È stata una bella corsa. I supereroi sono delle entità che possono essere reinventate, come Batman o anche James Bond. Questi film mostrano delle nuove incarnazioni e nuove vie di raccontare la storia. Io sono assolutamente a favore. In ogni caso, comunque vogliano procedere dopo Avengers 4, sta a loro. Io vado via senza rimpianti e eternamente grato.”