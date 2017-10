News, Trailer

Tratto dall'omonimo romanzo scritto da André Aciman, ecco il primo trailer internazionale di Chiamami col tuo nome diretto da Luca Guadagnino.

La pellicolà uscirà distribuita da Warner in Italia nel febbraio 2018, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Sundance nel gennaio scorso continua a girare all'estero in prestigiose rassegne internazionali, ultima delle quali è il London Film Festival in questi giorni e secondo i siti specializzati potrebbe rientrare nelle nomination agli Oscar.



Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name il titolo internazionale) è una grande storia che lancia un segnale di inclusione, girato nella campagna lombarda, il film racconta un'estate italiana in cui il giovane Elio, interpretato da Timothée Chamalet, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l'incontro con uno studente americano, Oliver (Armie Hammer).

Nel 1983, una calda estate segna per sempre la vita del diciassettenne Elio, un musicista più colto e sensibile dei suoi coetanei, che ogni estate trascorre le vacanze nella villa di famiglia. Il padre, un professore universitario, come ogni anno ospita uno studente straniero per lavorare alla sua tesi di post dottorato. L'arrivo di Oliver, ventiquattrenne statunitense, per la sua bellezza e i modi disinvolti, sconvolge la vita di Elio, che se ne innamora immediatamente. Tra lunghe passeggiate, nuotate e discussioni, tra i due giovani nasce un desiderio travolgente e irrefrenabile