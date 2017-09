News, Trailer

Nuova coppia comica della commedia italiana quella formata da Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino, li vediamo insieme nella commedia Chi m'ha visto, opera prima di Alessandro Pondi, ambientata nella Puglia dei giorni nostri, ecco il Trailer



Nel cast accanto alla coppia troviamo anche Mariela Garriga, Dino Abbrescia e Sabrina Impacciatore.

Martino Piccione è un bravissimo chitarrista che collabora con le star della musica italiana. Ma nessuno se n'è accorto: lui è quello che sul palco sta "dietro" mentre i riflettori sono tutti puntati sul cantante. E tutte le volte che torna nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare famoso. Con l’aiuto del suo migliore amico Peppino, mette in atto un piano strampalato per attirare l’attenzione: organizza la propria sparizione. ?Con conseguenze inaspettate. 'Chi m’ha visto' è il debutto alla regia di Alessandro Pondi e sarà in sala dal 28 settembre con 01 Distribution, protagonisti Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello, una commedia grottesca ispirata a una storia vera. Nel cast Mariela Garriga, Dino Abbrescia e Sabrina Impacciatore.

