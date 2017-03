News

Quante volte ci si trova di fronte ad una scelta che sembra apparentemente difficile e che spesso viene ironicamente sdrammatizzata con la frase “E vabbè, che vuoi che sia...”. Proprio sulla storia di una scelta è basato il quarto film da regista di Edoardo Leo CHE VUOI CHE SIA, in arrivo dal 23 febbraio in Digital Download su tutte le piattaforme digitali e in DVD dal 15 marzo distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

CHE VUOI CHE SIA è una commedia agrodolce su quanto si è disposti a fare e a rinunciare per realizzare i propri sogni. Nel cast sono presenti accanto ad Edoardo Leo (Smetto quando voglio, Perfetti sconosciuti, Noi e la Giulia, Buongiorno Papà), Anna Foglietta (Perfetti sconosciuti, Noi e la Giulia, La mafia uccide solo d’estate – La serie), Rocco Papaleo (Basilicata coast to coast, Il nome del figlio, Un boss in salotto), Marina Massironi (Pane e tulipani, Tre uomini e una gamba), Massimo Wertmüller (La Squadra, È arrivata la felicità) e Bebo Storti (Tiramisù, Il capitale umano).

L’edizione DVD in uscita il 15 marzo presenta una selezione di contenuti speciali: backstage e scene inedite.

SINOSSI

Claudio (Edoardo Leo) e Anna (Anna Foglietta) continuano a rimandare il progetto di un figlio nell’attesa che la loro situazione economica migliori. Le loro speranze sono riposte in una piattaforma web ideata da Claudio, ma il crowdfunding lanciato per svilupparla non dà i risultati auspicati. Nessuno su Internet sembra capire il valore della sua idea. Una sera, ad una festa, complici alcol e delusione, Claudio registra un video che posta per scherzo e lancia una sfida al “popolo di Internet”. Visto che sembrano essere tutti interessati solo al sesso, Claudio li provoca a fare un’offerta per vedere un video hard che girerà con Anna, una volta raggiunta la cifra richiesta. Tanto è questo che si cerca su Internet, no? Inaspettatamente la provocazione di Claudio ha un grande successo in rete e, mentre la loro celebrità aumenta, le offerte raggiungono una cifra incredibile. A questo punto tutti sono pronti a dire la loro, a cominciare dallo zio Franco (Rocco Papaleo) che si offre assurdamente di aiutarli a fare questo video. Ovviamente contrastato da sua moglie (Marina Massironi). E poi i genitori (Massimo Wertmuller e Bebo Storti) pronti a prendere posizione. chi a favore, chi contro. E poi gli amici di lui, le amiche di lei e i commenti anonimi del web. Il dilemma di questa scelta si insinua nella testa dei protagonisti. Cosa faranno di fronte a questa proposta ‘decente’? Ma un pensiero inizia a farsi strada: è davvero così sbagliato svendere la propria intimità per poter finalmente realizzare i propri sogni?

DIGITAL DOWNLOAD

Il 23 Febbraio CHE VUOI CHE SIA sarà disponibile per l’acquisto in Digital Download su tutte le piattaforme digitali: iTunes, Google Play, TIMvision, Chili, Wuaki, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Dall’8 Marzo il film sarà disponibile a noleggio su tutte le piattaforme digitali e su Infinity, Premium Play e SKY Primafila.

HOME VIDEO

Dal 15 Marzo CHE VUOI CHE SIA sarà disponibile in DVD

Durata: 101min ca.

Video: 16:9 2.35:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1

Sottotitoli: Italiano per non udenti, Inglese

Contenuti speciali: - Scene tagliate, Backstage