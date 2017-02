News

Charlize Theron

Charlize Theron sarà una donna di famiglia che lavora come analista alla CIA. Un giorno, mentre cerca di decriptare dei file necessari per smascherare un agente russo sotto copertura nel terreno statunitense, la donna compie una scoperta che metterà in pericolo non soltanto al sua vita, ma anche quella dei suoi cari. L'attrice dunque produrrà e interpreterà come protagonista per la Universal l'adattamento cinematografico del romanzo di prossima pubblicazione Need to Know, scritto da Karen Cleveland.