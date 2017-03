News, Personaggi

L'attrice Charlize Theron si è sottoposta ad un duro allenamento per imparare a lottare, per poter prepararsi ad interpretare la bionda spia inglese sul set di Atomica Bionda (Atomic Blonde). Senza l'uso o quasi di controfigura la Theron quindi ha fatto tutte le scene anche le pericolose in prima persona, cosa che però le è costato la bellezza di due renti rotti.

La pellicola diretta da David Leitch (John Wick, Deadpool 2), adattamento cinematografico della graphic novel The Coldest City, arriverà nei nostri cinema questa estate precisamente il 17 agosto , dove la Theron interpreta Lorraine Broughton, una spia inglese che sta portando a termine una complicatissima missione nella Berlino di fine anni '80, in un contesto caratterizzato dall'Unione Sovietica e dalla presenza del muro che divide la città.

Charlize Theron ha raccontato: “Gli dicevo, faremo finta vero? E David: no, in realtà scaraventerai per aria davvero grossi ceffi”, questo il dialogo avvenuto tra il regista del film David Leitch e l'attrice prima che la scena in questione venisse girata. L'episodio è stato raccontato in occasione di un dibattito inserito nel South by Southwest Film Festival di Austin, in Texas, all'interno del quale è stata proiettata la prima assoluta dell'opera, il 12 marzo scorso, “Mi sono rotta due denti nella parte posteriore della bocca mentre lottavo, perché pare che il mio braccio non fosse abbastanza forte”. L'attrice così è stata sottoposta ad intervento chirurgico prima di ricominciare a girare le scene.