È ufficiale: Emma Swan non tornerà più a Storybrook. Jennifer Morrison, interprete della figlia di Biancaneve innamorata di Capitan Uncino, abbandona per sempre i panni del personaggio che l'ha resa famosa nella serie tv C'era una Volta. Ecco cosa ha dichiarato al riguardo:

"Ho trascorso sei anni in House, un anno in ... E alla fine arriva Mamma e altri 6 anni in C'era una volta. In totale sono 13 anni di schedule televisiva, che è un dono straordinario e incredibile, ma allo stesso tempo un impegno faticoso. Ho voluto dedicarmi di più alla regia, ho avuto alcune opportunità a cui ho rinunciato negli anni per portare a termine i miei impegni. Ho dovuto soppesare dove mi trovavo nella mia vita. Sono arrivata ad un'età e ad una fase della mia vita in cui voglio stare a casa e trascorrere del tempo con la mia famiglia e i miei amici". Dopo aver concluso le riprese della sesta stagione, Morrison ha lavorato su due film e al momento sta preparando lo spettacolo The End of Longing, al fianco di Matthew Perry.