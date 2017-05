News

Il gruppo rivelazione Morat e l’artista internazionale Álvaro Soler siglano la loro prima collaborazione in occasione dell’arrivo nelle sale di CATTIVISSIMO ME 3 .

È la prima volta che questi artisti collaborano insieme e lo fanno per dare ritmo a questo terzo capitolo della franchise di grande successo prodotta da Illumination Entertainment. L’amicizia che lega i Morat ad Álvaro Soler si consolida professionalmente con la produzione di “Yo Contigo, Tú Conmigo”, il tema principale del film, composto e prodotto da entrambi e che conferisce un ritmo travolgente al nuovo capitolo della famosa saga, che arriverà nelle sale il prossimo 24 agosto.

A proposito di “Morat”

Morat è il gruppo rivelazione, che ha rivoluzionato la scena pop spagnola e latinoamericana. In un solo anno questi artisti colombiani, amici fin dall’infanzia, hanno scalato le vette di tutte le classifiche di vendita, radio e streaming con le loro canzoni dal suono fresco e molto personale, vicino al folk, accentuato dalla presenza del banjo, quale elemento distintivo delle loro creazioni.

A partire dal successo di “Mi nuevo vicio” realizzato insieme a Paulina Rubio, fino a “Cómo te atreves”, definito da migliaia di loro fan quale canzone dell’anno e le cui vendite segnano il quinto Disco di Platino in Spagna, passando per “Cuánto me duele”, un grido inquietante contro l’indifferenza, la fortunata collaborazione con l’artista messicano Alejandro Fernández in “Sé que te duele”, o il recente “Amor con hielo”, i Morat sono cresciuti da tutti i punti di vista, conferendo nuove sfumature ai loro pezzi e dimostrando una maturità tecnica e artistica, che segue le orme dei gruppi più importanti della scena musicale mondiale.

A proposito di “Álvaro Soler”

Álvaro Soler ha raggiunto fama internazionale con le sue canzoni “Sofía” o “El mismo sol”, incluse nell’album “Eterno Agosto”, con oltre 200 milioni di dowload in streaming. Compositore, musicista e cantante, questo talentuoso barcellonese residente a Berlino, irrompe sulla scena musicale mondiale con la forza del suo primo successo “El mismo sol”, facendo colpo anche su Jennifer Lopez, con la quale ha poi duettato per realizzare la seconda versione di questo pezzo. Mesi dopo Álvaro Soler lancia il suo secondo singolo, “Sofía”, che ne sancisce il successo in tutta Europa e America Latina. Álvaro Soler ha al suo attivo 6 Dischi di Platino in Italia, Doppio Disco di Platino in Spagna e Polonia, Disco di Platino in Olanda, Svizzera, Colombia, Ecuador e Perú e i suoi video hanno superato il mezzo miliardo di visualizzazioni.

A proposito di “CATTIVISSIMO ME 3”

Dopo avere divertito il pubblico con “Cattivissimo Me” ed avere conseguito i più grandi successi nel settore dell’animazione nel 2013 e nel 2015 con “Cattivissimo Me 2 ” e “I minions”, Illumination torna con le nuove avventure di Gru, Lucy, e le loro adorabili bambine (Margo, Edith e Agnes) e naturalmente con i Minions in “Cattivissimo me 3”.