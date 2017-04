News

Il 6 aprile, all’interno del programma di Cartoons on the Bay (21° Festival Internazionale dell’Animazione cross-Mediale e della Tv dei Ragazzi a Torino dal 6 all’8 aprile), verrà presentato Shin Godzilla di Hideaki Anno e Shinji Higuchi. Il film - campione d’incassi in Giappone e reduce dal recente successo alla 40^ edizione dei Japan Academy Prize Awards, i cosiddetti Oscar Giapponesi, con sette premi tra cui miglior film e miglior regia - rappresenta il ritorno del mostro più famoso di sempre nel suo paese natale. Un film evento che unisce due glorie nazionali come Gojira (Godzilla in originale) e Hideaki Anno, autore dell’anime Neon Genesis Evangelion. Un incontro tra passato e presente, tra tradizione e contemporaneità del Giappone, quest’anno Paese ospite di Cartoons on the Bay.

Tokyo è attaccata da un mostro misterioso arrivato dal mare. Le autorità non sanno come affrontare la situazione e chiamano gli americani, che propongono di nuclearizzare la creatura. Parte così una corsa contro il tempo per evitare il bombardamento sulla città…

Shin Godzilla viene presentato in anteprima italiana a Cartoons on the Bay, domani 6 aprile alle ore 20.00 al Cinema Ambrosio di Torino, e sarà distribuito in Italia a luglio, in collaborazione con Dynit e Minerva Pictures, da QMI Stardust. Scopri tutte le news di Shin Godzilla sulla pagina Facebook http://www.facebook.com/stardust.it