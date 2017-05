News

L'amato pilota quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel presterà la propria voce per un cameo nella versione italiana del nuovo lungometraggio targato Disney•Pixar Cars 3. Diretto da Brian Fee e prodotto da Kevin Reher, il film arriverà nelle sale italiane il 14 settembre, anche in 3D. Vettel, che è attualmente impegnato nella sfida per il podio nel campionato 2017 di F1, sarà la voce italiana di “Vettel”, il computer di bordo e assistente digitale, il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane “Tutor” scelta per allenare Saetta McQueen.

"Sono sempre stato un grande fan del primo film della franchise di CARS che trovo molto divertente. Quando, in Germania, mi è stata offerta la possibilità di partecipare al secondo episodio ho esclamato: volentieri! Non avevo mai fatto una cosa simile. E poi quando mi hanno parlato del terzo film della serie, non potevo che essere interessato a parteciparvi. Il ruolo è piccolo ma particolare: Vettel è il computer di bordo al quale è affidato il compito di dare istruzioni. E' divertente e buffo risentire la propria voce. E' come parlare al telefono con se stessi".

La voce di Vettel sarà presente non solo nella versione italiana di Cars 3 ma anche in quella tedesca.