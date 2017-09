News

Cara Delevingne, ex modella e già da qualche anno lanciatissima come attrice, si è unita a Orlando Bloom (anche produttore) per entrare a far parte del cast della serie Carnival Row, 8 episodi che approderanno su Amazon Prime video nel 2019. Carnival Row è una serie di stampo fantasy-noir ambientata in una città neo-Vittoriana, popolata da creature mitologiche che vi si sono rifugiate dopo che la guerra ha distrutto le loro terre. Mentre in città le tensioni tra i cittatini e la crescente popolazione formata da immigrati sono in ascesa, il detective Rycroft Philostrate (Bloom) inizierà ad indagare sull'omicidio di una showgirl fatata. Cara Delevingne interpreterà Vignette Stonemoss, una rifugiata fatata fuggita dalla propria terra per raggiungere il Burgue, dove dovrà vedersela con il pregiudizio degli umani verso la sua razza e con i segreti che lei stessa si porta dietro. Si tratta dei primi ruoli in una serie tv sia per lei che per Bloom. La serie sarà scritta e prodotta dallo showrunner Rene Echevarria, mentre Paul McGuigan è in lizza come regista e produttore esecutivo. Le riprese di Carnival Row inizieranno in autunno a Praga.