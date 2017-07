News, Trailer

Umani, orchi ed elfi cercano solo di vivere in pace, preparati a entrare nell'universo di Bright, un nuovo film originale Netflix in arrivo il 22 dicembre, ecco il Trailer Italiano!.

Diretto da David Ayer e scritto da Max Landis, vede protagonista Will Smith e Joel Edgerton

La pellicola è un blockbuster da 90 milioni di dollari, sarà il più costoso mai prodotto da Netflix , che ha acquistato lo script per una somma di 3 milioni, che vede nel cast anche Joel Edgerton, Noomi Rapace, Edgar Ramirez, Lucy Fry, Margaret Cho e Ike Barinholtz, che racconta di un mondo dove fate e orchi vivono gomito a gomito con gli umani.

Sinossi: Ward, un uomo (Will Smith), e Jakoby, un orco (Joel Edgerton), si imbarcano in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del mondo così come lo conoscevano. Lottando contro le proprie differenze e i terribili attacchi dei loro nemici, i due poliziotti dovranno lavorare insieme per proteggere una giovane elfa e una preziosa reliquia che, se cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa.