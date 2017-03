News, Personaggi

Amazon Studios ha acquisito i diritti per produrre Victoria Woodhull, la storia della prima candidata donna alla presidenza degli Stati Uniti, e Brie Larson vestirà i panni della protagonista.

La sceneggiatura è stata scritta da Ben Kopit (Libertine) Warner Bros. Larson produrrà con la Whalerock Industries' Lloyd Braun e Andrew Mittman. Anne Woodward sono i produttori esecutivi.



Victoria Woodhull nel 1872, l'attivista per i diritti delle donne fu la prima a partecipare ad una campagna elettorale presidenziale, circa 50 anni prima che le donne ottenessere il diritto di voto. Nata in Ohio nel 1838, Woodhull è stata un'icona del diciannovesimo secolo per l'emancipazione delle donne, causa per la quale non ha mai smesso di lavorare fino alla sua morte, avvenuta a Londra nel 1927. Woodhull è stata anche la prima donna broker a Wall Street e direttrice di un giornale, pur avendo una reputazione da guaritrice e chiaroveggente, che risale alla passione della madre che per un periodo fece delle sue doti sovrannaturali un lavoro.