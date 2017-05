Foto, News, Trailer

In attesa del nuovo trailer ufficiale, oggi è stato rilasciato un brevissimo sneak peek di Blade Runner 2049 e due nuovi character poster !

Il film verrà proiettato a partire dal 6 ottobre 2017.

Denis Villeneuve, il regista dei recenti Sicario e Arrival, dietro la macchina da presa, ruolo che nel film indimenticabile del 1982 Blade Runner fu di Ridley Scott che questa volta è coinvolto nel progetto nelle vesti di produttore esecutivo.

Per tanti il film Blade Runner di Ridley Scott è un cult senza tempo che non andrebbe mai toccato, ma ora che lo hanno fatto siamo tutti in trepidante attesa di vedere quello che ci aspetterà.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scot. Roger Deakins, nominato a 13 premi Oscars, sarà direttore della fotografia.

Sinossi ufficiale: “Trent’anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner (cacciatore di replicanti), l’ufficiale del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) K (Ryan Gosling), dissotterra un segreto a lungo sepolto che potrebbe precipitare ciò che resta della società nel caos. La scoperta di K lo porta in una ricerca per trovare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex blade runner del LAPD che è scomparso da 30 anni.”

Blade Runner 2049 vede la partecipazione di Harrison Ford, il quale riprende il ruolo di Rick Deckard, Ryan Gosling, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista e Jared Leto.

Nei due poster vediamo Gosling (che interpreta l’ufficiale della polizia di Los Angeles “K”) che cammina su una strada nebbiosa, e Harrison Ford nuovamente nei panni di Rick Deckard.