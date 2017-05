News, Interviste, Personaggi

Dietro il suo sorriso affascinante, Brad Pitt l'uomo che sembrava il più felice della terra, nascondeva un fardello pesantissimo.

L'attore Brad Pitt ha raccontato in una intervista per la rpima volta, dopo il suo divorzio da Angelina Jolie, dei suoi anni passati, schiavo dell'alcol e droghe.

Un problema divenuto insostenibile negli ultimi tempi, tanto da far si che il suo matrimonio naufragasse.

Difficilmente ci si rendeva conto di questo suo problema, sempre lontano da pettegolezzi e vita mondata, solo dopo la separazione dalla moglie, strane dicerie correvano sul suo conto; sulla sua violenza tra le mura domestiche, cosa a cui nessuno riusciva a crederci. Ora per la prima volta a distanza di mesi dal fatto ha deciso di mettersi a nudo e raccontare la sua verità. Il suo problema più grosso negli ultimi tempi è stato l'alcolismo.

Nell'intervista Brad Pitt ha detto:"lasciare Angelina è stato come morire" a fianco alla sua disperazione c'era il problema dei figli: "Assorbono tutto. Hanno bisogno di essere tenuti per mano, di qualcuno che spieghi loro le cose, di essere ascoltati. E io non sono stato in grado di fare tutto ciò. Adesso voglio fare meglio, fare di più. Quando ami qualcuno, lo liberi. Ora so cosa vuol dire provandolo. Significa amare senza possesso, senza aspettarsi nulla in cambio".



Brad con alcol e droghe ha avuto sempre un rapporto conflittuoso sin da giovane, e in questi ultimi anni sebbene sia riuscito a disintossicarsi dall'uso di sostanze stupefacenti, non si può dire che abbia avuto lo stesso successo con il vszio del bere. Fino a quando la situazione è andata fuori controllo. Ora però, ammette di essere riuscito a curarsi e che sono già sei mesi che non tocca nulla se non acqua e succo di mirtilli.