Gossip, News, Personaggi

Sono passati ben 12 anni da quel fatidico giorno in cui Brad Pitt la lascia per un'altra bellissima, Angelina Jolie.

La coppia è stata sposata dal 2000 al 2005, e la separazione aveva distrutto non poco la Aniston.

Ora dopo che Pitt ha deciso finalmente di mettere "la testa a posto" con un , niente più alcol e tanta psicanalisi, le avrebbe chiesto scusa per tutte le volte che le ha spezzato il cuore.



Pitt ha rivelato a un magazine americano che i due si sarebbero riappacificati; e l'attrice che ora è felicemente sposata con Justin Theroux da ormai due anni, ha accettato le scuse elegantemente.

Jennifer ha risposto a Brad che “ciò che conta, dopo tanti anni, è di guardare al futuro”. Semplice e diretta.

Pitt, uscito vittorioso da un lungo periodo di psicanalisi, ha dichiarato di aver abbandonato l’alcol: “non tocco più un goccio, bevo solo succo di mirtilli e acqua frizzante”.

E di tutto questo cosa ne pensa il marito Justin ? Justin Theroux, nonostante un ex ingombrante come Brad, non si scompone: “Per lui va bene che rimangano amici” ha rivelato una fonte vicina alla coppia, che aggiunge “Sa che Jennifer vuole solo essere gentile”.