Box Office

Sono Ficarra e Picone con la loro commedia sociale, 'L'ora legale', a vincere la sfida del box office italiano con 3.2 milioni di euro incassati in soli quattro giorni di programmazione. Un successo che li vede scalzare definitivamente 'Mister Felicità' di Alesssandro Siani che queste settimana esce dalla top five dei film più visti in Italia cedendo simbolicamente il primo gradino del podio alla coppia di comici siciliani.

Seconda posizione per Robert Zemeckis ed il suo 'Allied -un'ombra nascosta' che incassa 1.2 milioni di euro seguito da Will Smith protagonista di 'Collateral Beauty' che dal sul debutto sui nostri schermi raggiunge un totale complessivo di otto milioni. Quarto e quinto posto occupati da due nuove uscite. Si tratta di 'xXx: il ritorno di Xander Cage' e 'Arrival', due pellicole agli antipodi che incassano 1.1 milioni di euro.