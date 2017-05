News, Personaggi

Forse la produzione ha scelto il regista del nuovo film di 007, chiamato per ora Bond 25, il suo nome è Paul McGuigan





Dopo l'annuncio che Daniel Craig tornerà per un'ultima volta a vestire i panni dell'agente segreto britannico, ora i produttori Barbara Broccoli e Michael Wilson sono alla ricerca del regista.

Secondo IndieWire, i produttori sarebbero rimasti molto colpiti dal lavoro di McGuigan Film Stars dom’t die in Liverpool, un film del circuito Indie. L'ultima parola spetta però all'attore e co-produttore Craig.

Il regista è conosciuto ai più per pellicole come Slevin – Patto criminale, Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein, ed in campo televisivo nelle produzioni di Sherlock, Marvel’s Luke Cage e Designated Survivor.

Nel frattempo la sceneggiatura del film che probabilmente uscirà nel 2018 sarà curata da Robert Wade e Neal Purvis (Skyfall, Spectre).