Durante la presentazione alla stampa italiana a Roma del suo ultimo lavoro intitolato Elle con protagonista Isabelle Huppert, il regista Paul Verhoeven ha anche annunciato il suo prossimo film Blessed Virgin.



Blessed Virgin racconta una storia veria accaduta tantissimi anni fa disse:"è ispirato a qualcosa che è realmente succeso nel Seicento in un monastero di Pescia, vicino Pistoia", ed è basato sul saggio della storica Judith C. Brown dal titolo "Immodest Acts - The life of a lesbian nun in Renaissance Italy", dove si racconta la vera storia della mistica lesbica Benedetta Carlini.

La sceneggiatura è stata scritta da Gerard Soeteman, e il nome della protagonista è stato svelato dal produttore della pellicola Saïd Ben Saïd attraverso un tweet, si tratta di Virginie Efira, presente pure lei nel film Elle del regista.

Attrice belga di trentanove anni, in Italia è conosciuta anche per i film Il mio peggior incubo! , 20 anni di meno e Un amore all'altezza.