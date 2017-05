News

Blake Lively sarà la protagonista, nonché la produttrice, di The Husband's Secret, il thriller basato sull'omonimo romanzo del 2015 di Liane Moriarty (la stessa di Big Little Lies). La storia seguirà Cecilia Fitzpatrick, moglie e madre perfetta, la quale scopre innavertitamente che suo marito le ha tenuto nascosto un segreto enorme per molti anni. Un segreto che le ha fatto capire che la sua vita coniugale è costruita su una montagna di bugie e su un omicidio.