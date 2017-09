News

Per celebrare il 35esimo anniversario di BLADE RUNNER: THE FINAL CUT, dal 6 settembre sarà disponibile la versione 4K UHD del classico sci-fi distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il film, diretto da Ridley Scott (Il Gladiatore, Sopravvissuto – The Martian, Alien) e che vede la presenza di Harrison Ford (Il Fuggitivo, Star Wars, Indiana Jones), è universalmente riconosciuto come l’opera di genere science-fiction più importante del XX secolo. Il film ha avuto un enorme impatto sulla società e sull’immaginario collettivo per la sua rappresentazione futuristica di un mondo distopico post-apocalittico. Blade Runner è stato, inoltre, inserito in più “Top Five” di film sci-fi rispetto a qualsiasi altro film. Harrison Ford sarà inoltre presente, accanto a Ryan Gosling, in Blade Runner 2049, in uscita in italia il 5 Ottobre, diretto da Denis Villeneuve e prodotto da Rydley Scott. Trent'anni dopo gli eventi del primo film, l'Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.

La versione 4K contiene il film Blade Runner The Final Cut in versione restaurata e rimasterizzata, oltre ad una serie di contenuti speciali. In occasione dell’uscita dell’edizione Final Cut del 2007, Ridley Scott disse: “The Final Cut è il prodotto di un processo iniziato nei primi anni del 2000 e che è andato avanti ad intermittenza attraverso sette anni di ricerche intense, restauri meticolosi, sfide tecniche, sorprendenti scoperte e nuove possibilità. Posso ora affermare con tutta sincerità che Blade Runner: The Final Cut è la mia director’s cut definitiva”. I fan del film potranno, inoltre, acquistare un’edizione Steelbook limitata di BLADE RUNNER: THE FINAL CUT in formato Blu-Ray™ disponibile solo su Amazon.it.

SINOSSI

Il detective del XXI° secolo Rick Deckard si muove con la sua presenza mascolina e allo stesso tempo vulnerabile in questo thriller, che ha anche i tratti di un noir di stile. In un futuro tecnologico caratterizzato dalla decadenza urbana e sociale, Deckard è all’inseguimento di pericolosi replicanti in fuga, ed è attratto da una donna misteriosa che potrebbe far vacillare le sue certezze.

DOLBY ATMOS®

La versione 4K di BLADE RUNNER: THE FINAL CUT contiene una colonna sonora in Dolby Atmos® in lingua inglese, remixata specificamente per l’Home Theater che permette di generare un ambiente audio tridimensionale più realistico. Per sentire al meglio il Dolby Atmos a casa, bisogna dotarsi di un ricevitore AV abilitato al Dolby Atmos e casse aggiuntive o una barra del suono abilitata al Dolby Atmos. Comunque le tracce audio in Dolby Atmos sono anche completamente compatibili con le configurazioni audio tradizionali e i sistemi standard di Home Entertainment.

INFORMAZIONI TECNICHE

Durata: 117 min. ca

Lingue: Russo, Ceco (Dolby Digital 5.1), Inglese (Dolby Atmos TrueHD), Francese (Dolby Digital 5.1), Tedesco (Dolby Digital 5.1), Italiano (Dolby Digital 5.1), Giapponese (Dolby Digital 5.1), Polacco (Dolby Digital 5.1), Portoghese (Dolby Digital 5.1), Castigliano (Dolby Digital 5.1), Spagnolo (Dolby Digital 5.1)

Sottotitoli: Italiano (Non udenti), Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Castigliano, Spagnolo, Svedese, Cantonese, Cinese semplificato, Ebraico, Portoghese, Russo, Turco, Tedesco (Non udenti), Arabo, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Olandese, Inglese (Non udenti) Finlandese, Francese.

Contenuti speciali:

- Introduzione del regista Ridley Scott - (2007 remaster)

- Commento del regista Ridley Scott

- Commento di autori e realizzatori del film: Hampton Fancher, David Peoples, Michael Deeley, and Katherine Haber

- Commento della crew: Syd Mead, Lawrence G. Pauli, David L. Snyder, Douglas Trumbull, Richard Yuricich, and David Dryer

- Blade Runner: The Final Cut – 4K remastered trailer