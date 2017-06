News

Black Panter, uno dei futuri prodotti di casa Marvel, ha finalmente il suo primo poster ufficiale e, tra poche ore, arriverà anche il trailer. Il cinecomic è diretto da Ryan Coogler e nel cast troviamo Chadwick Boseman, Martin Freeman, Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis e Michael B. Jordan.

Il film sarà nelle sale il 16 febbraio 2018.

SInossi: T’Challa, dopo gli eventi di Captain America: Civil War torna nel Wakanda, paese africano isolato e tecnologicamente avanzato, per prendere il suo posto come Re. Quando tuttavia riappare un vecchio nemico, il coraggio di T’Challa come Black Panther e come Re viene messo alla prova in un conflitto che mette in pericolo le sorti del Wakanda e del mondo intero.